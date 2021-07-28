Садоводы Беларуси приступили к сбору урожая вишни и черешни

Источник материала: БT

Белорусское лето выдалось на радость садоводам ясным и солнечным. Урожай плодовых выше прошлогоднего. По качеству белорусская вишня и черешня не уступают импортным. Пользуется спросом и в соседних странах. Об экспортном потенциале нашей ягоды и перспективах садоводства - Юрий Карнелович.

Все тонкости сбора черешни садовод Ирина Власенко изучила досконально. Это ее седьмой заготовительный сезон. Работа, признается, не из легких. Плоды собирают исключительно вручную, чтобы не повредить плодоножку. За день опытный специалист может заготовить до 100 килограммов.







Ирина Власенко, садовод ПК имени В. И. Кремко:





В этом году ягода хорошая, собирается она легко. Рвать ее нужно с плодоножкой, так она дольше хранится. Собираем мы ее на земле. Если верхушки уже не достаем, тогда у нас есть самоходная машина, которая уже собирает верха, либо на лестнице-стремянке





Теплолюбивые растения хорошо прижились в наших широтах





Заниматься черешней в ПК им. Кремко решили еще в 2012-м году, тогда заложили первые два гектара сада. И хотя для выращивания культуры больше подходят южные районы страны, черешня неплохо прижилась и в Гродненской области. Все благодаря современным технологиям возделывания и адаптированным сортам. Правда, сразу пришлось решать несколько технических вопросов.





Генрих Санько, ведущий агроном-садовод ПК имени В. И. Кремко:





После закладки на второй год была смонтирована защита с сеткой от птиц и от града и смонтирована система капельного полива. Это тоже нужно в определенные фазы роста и развития этой культуры. Дать воду и дополнительные элементы питания.





А еще, как и любое садовое дерево, черешня требует к себе повышенного внимания. Ежегодно нужно формировать крону, убирать лишние ветки.





Татьяна Урбанович, садовод ПК имени В. И. Кремко:





Все ветки, которые идут внутрь, мы их убираем, чтоб не было запустения дерева, чтоб на следующий год у нас доходило солнце, чтобы ягода у нас соответствующе спела. С одного дерева где-то бывает и 50 килограммов, и 70, если правильный уход. Не должно быть ни ломаных, ни больных веток









Рекордные урожаи вишни и черешни собирают на Гродненщине





Сегодня в хозяйстве 7 гектаров черешневого сада. Здесь рассчитывают собрать до 40 тонн ягод.





Спрос на них не только в Беларуси, часть гродненской продукции отправляют на экспорт в Россию.

Заложен в хозяйстве и вишневый сад. На двух гектарах растут среднеевропейские сорта. Культура эта неприхотливая, поэтому здесь нет специального покрытия, но зато урожайность в два раза выше, чем у черешни.



Собирают по 15 тонн с гектара, в сезон заготовки даже приходится привлекать дополнительных работников. Храниться вишня может долго, а это хороший экспортный потенциал.



Чтобы быть конкурентными на рынке, в хозяйстве выращивают весь ассортимент садовых культур. Есть плантация малины, голубики, участок с алычей. Под обычную смородину отвели целый гектар, используют ее для производства сока и поставляют в розничную торговлю.







Садоводство - рентабельная отрасль сельского хозяйства

Главная гордость хозяйства - это квасовские яблоки, бренд, который знают далеко за пределами страны. Правда, их уборка начнется позже и продлится до середины осени.









