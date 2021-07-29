$200 в сутки за трехкомнатный номер. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Красное» на берегу Березины

В 2010 году Валерий Сорока купил заросший бурьяном участок земли с полуразрушенным старым домом на берегу реки для строительства дачи для своей семьи.

- Проект начинался с того, что я хотел построить дачу на берегу реки для своей большой семьи, в которой сегодня семь детей. Но в процессе работы захотелось создать что-то большее, чем просто дом для себя. Грешно было не воспользоваться таким благом под боком, как Березина. К тому же у меня по жизни всегда было хобби организовывать различные праздники. И пошло-поехало… Одновременно восстанавливали старинный дом, строили новый для себя и гостей, возводили СПА-салон. Реконструкция и строительство двух новых объектов заняли три года. Своих первых гостей усадьба приняла в 2014 году, - рассказывает хозяин усадьбы «Красное».