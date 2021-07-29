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$200 в сутки за трехкомнатный номер. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Красное» на берегу Березины
29.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2010 году Валерий Сорока купил заросший бурьяном участок земли с полуразрушенным старым домом на берегу реки для строительства дачи для своей семьи.
- Проект начинался с того, что я хотел построить дачу на берегу реки для своей большой семьи, в которой сегодня семь детей. Но в процессе работы захотелось создать что-то большее, чем просто дом для себя. Грешно было не воспользоваться таким благом под боком, как Березина. К тому же у меня по жизни всегда было хобби организовывать различные праздники. И пошло-поехало… Одновременно восстанавливали старинный дом, строили новый для себя и гостей, возводили СПА-салон. Реконструкция и строительство двух новых объектов заняли три года. Своих первых гостей усадьба приняла в 2014 году, - рассказывает хозяин усадьбы «Красное».
Валерий рассказывает, что по техпаспорту при покупке дом датировался 1905 годом. Однако на самом деле он был построен в 1791 году. По крайней мере, об этом свидетельствуют документы Национального исторического архива. После революции в 1918 году здание национализировали и открыли в нем 8-летнюю школу.
За долгие годы особенно пострадали интерьеры дома. От былой красоты Незабытовских остались только красивые толстые балки под потолком, два куска фигурного кафеля от фризов каминов и печной кирпич с клеймом мастеров «Кавалерчикъ и Орликъ».
Дом – деревянный, высота потолков – 4 метра, поэтому дышится в нем особенно легко. При реконструкции сохранили и площадь строения – 250 квадратных метров. Правда, пришлось разобрать многочисленные старые внутренние перегородки, которые были поставлены, когда в здании находилась школа. А вот террасу восстановили по остаткам найденного фундамента.
В доме было два камина и три печки. Камины были в очень плохом состоянии. Поэтому их разобрали и построили новые. Современные камины – изделия польских мастеров, выполненные в классическом стиле. На них нанесен герб Любич рода Незабытовских.
Сегодня старинный дом превратился в современный с удобствами. В нем сделали экологичную систему геотермального отопления и охлаждения. Комнаты греют теплые полы, а летом он охлаждается до комфортных 19-22 градусов.
В доме установлена мультимедийная система, позволяющая смотреть разные ТВ-программы, слушать музыку, пользоваться подключением к серверу и проектором с большим экраном.
Любимое место гостей в доме – большая терраса. Отсюда открывается живописный панорамный вид на Березину. Здесь в хорошую погоду гости завтракают, обедают и ужинают.
- За 7 лет мы провели здесь огромное количество мероприятий самого высокого уровня. За этим столом вели переговоры 6 миллионеров и 1 миллиардер – представители известных IT-компаний. Любят проводить у нас семинары дипломаты – индусы, англичане и другие. Мы высоко держим планку. Нас знают как бутик-отель в красивом месте на берегу Березины. За эти годы у нас сформировался пул гостей, которые приезжают к нам, привозят своих друзей и рекомендуют нас другим гостям, - говорит Валерий.
Если гости приезжают с ночевкой, то проведение мероприятий в зале входит в стоимость посещения усадьбы. Если же они посещают усадьбу на несколько часов без проживания, то оплачивают аренду дома. Час обходится в 100 долларов в эквиваленте.
Переходим в следующую комнату – музыкальную гостиную, интерьер которой, как и столовой, выполнен в дворцовом стиле.
- Здесь мы поем, танцуем, показываем разные драматические постановки, - дополняет хозяин усадьбы.
Можно с чашечкой кофе или бокалом вина посидеть у камина. В музыкальной гостиной находится и небольшая домашняя библиотека, книгами которой может воспользоваться любой гость.
Жилой дом
В 2014 году стал принимать гостей и жилой дом гостиничного типа. Он строился с нуля, имеет три уровня и насчитывает 650 квадратных метров. Первые два этажа предназначены для гостей, на третьем живут хозяева с детьми. Для гостей оборудованы 10 комнат, где могут разместиться 40-50 человек. Все окна – в пол, из них открывается вид на реку.
Со второго этажа есть выход на террасу. Здесь гости пьют кофе и любуются колоритными пейзажами усадьбы и водной гладью Березины.
- В последние 4 месяца я серьезно увлекся йогой. Занимаюсь каждый день, и мне это очень нравится. В июне мы организовали и провели с нашим учителем первый авторский йога-ретрит (времяпрепровождение, посвященное духовной практике). Терраса оказалась идеальной площадкой для занятий йоги. Раньше мы проводили в усадьбе много свадеб. В этом году не было ни одной. Зато провели 5 ретритов, - рассказывает Валерий.
Заслуживает отдельного внимания и детская игровая комната на втором этаже.
- У нас дети в основном играют во дворе. Но когда непогода – это любимое их место. Здесь детям разрешается делать все, - уточняет хозяин.
На входе в детскую – контроль. Распашные двери сделаны по высоте роста детей. Чтобы войти туда взрослым, надо сильно наклониться. В стенах спрятаны стеллажи с детскими книгами и разными материалами для поделок и игр – вплоть до кукольного театра. Любят играть дети и в кикер.
СПА-салон
Третий объект на усадьбе, который заслуживает отдельного внимания – мини СПА-салон, где гости получают полный релакс. Сауна, джакузи, водяные кровати – одним словом все, что надо человеку, чтобы полностью расслабиться и забыть о мирской суете. После парной приятно посидеть на террасе и полюбоваться рекой.
На двух других участках - огород, теплица, пруд для рыбы и подсобные помещения.
Главная фишка – река Березина
Березина – самая длинная река в Беларуси. Берет начало в Березинском заповеднике рядом с городом Докшицы и впадает в Днепр около деревни Береговая Слобода Речицкого района. Длина ее составляет 561 километр. Красотой реки можно любоваться по всей территории ее течения. Но в усадьба «Красное» она показалась нам особенно красивой.
- Река, ее вид - это меня и зацепило. Построить, реконструировать дом можно где угодно и как угодно. Но рядом с такой красотой – не так много мест, - говорит Валерий.
Побережье реки вдоль усадьбы благоустроено. На воде стоят плавучие конструкции – пристань, куда выставляются лежаки и складные стулья со столиками, эллинг (гараж) для катера, катамаран, где оборудована походная баня – еще одна фишка усадьбы.
- На самом деле, походных бань в Беларуси не так и много. Конструкция простая, но полюбилась нашим гостям. Палатка состоит из двух отделений – предбанника и парной, где печка топится дровами. На полу укладывается свежее сено. Запах веников в парилке и сена создают невероятный запах. После парной сразу можно прыгнуть в реку - ощущения непередаваемые! – делится впечатлениями хозяин усадьбы.
На усадьбе организуются сплавы на байдарках и САП-досках. В хозяйстве есть 10 двухместных и 2 одноместных байдарки, а также 2 детских сиденья. Сплавы проводит сам Валерий. Есть несколько маршрутов, которые рассчитаны на разное время. Один из них - от Осиповичской ГЭС по Свислочи и Березине, который рассчитан примерно на 50 километров.
Можно покататься на воде на надувных и жестких досках с веслами.
- Гости любят прокатиться на досках по воде во весь рост и получить массу эмоций. Есть так называемая и супер доска длиной 5 метров и шириной 2 метра. Она выдерживает 900 килограмм груза и рассчитана на 10 гребцов. Она незаменима для тимбилдинга или просто большой веселой компании. На этой доске мы также делаем большие сплавы, - рассказывает Валерий.
Можно взять велосипед и изучить окрестности агрогородка Красное или понаблюдать за аистами в гнездах. Прямо на газоне стоит стол для игры в настольный теннис и батут. Есть 5 видов бадминтонов.
В усадьбе организовано питание для гостей. Можно сказать, «полный пансион» с завтраком, обедом и ужином.
- Все гости пользуются этой услугой. Они должны приехать на усадьбу, отдыхать и ни о чем не думать, - говорит Валерий.
В основе меню – блюда домашней белорусской кухни. Вся еда свежая и вкусная. Любезные хозяева не отпустили нас в Минск голодными. Подали на обед холодник из красной свеклы, картофельные пирожки с мясом и фруктовый напиток. Казалось бы, известные всем блюда, но приготовлены по особым рецептам и неимоверно вкусные.
Авторский проект
К реализации проекта подключались проектировщики, архитектор, конструктор, специалисты по инженерным сетям.
- Все делалось исходя из моих представлений и понятий, как комфортно отдохнуть человеку, - говорит Валерий.
По первому образованию хозяин усадьбы – историк. Но из беседы и всего увиденного стало понятно, что он хорошо разбирается в строительстве, зеленой энергетике, и многом другом.
Реализация проекта потребовала больших первоначальных вложений. Только в белом доме на 130 квадратных метров геотермальная система вместе с теплыми полами обошлась хозяину в 25 тысяч долларов.
- Установка геотермальной системы требует больших затрат. Но она того стоит. Зимой в самый холодный месяц отопление и горячее водоснабжение всех помещений на усадьбе, а это порядка 1000 квадратных метров, обходится нам всего в 200-300 рублей, - рассказывает Виталий.
На усадьбе - автономная система канализации, своя скважина для забора воды и станция для ее очистки.
- Реализовывая проект, мы ни на чем не экономили. Потому что как только начинаешь на чем-то экономить, сразу то там, то здесь появляются косяки. Для меня усадьба – это больше хобби, нежели коммерческий проект, приносящий прибыль. Да и агротуризм в Беларуси сложно назвать бизнесом. Сезон у нас очень короткий, максимум 4 месяца. Загрузка усадьбы зависит от дня недели и погоды, - говорит Валерий. - В этом году до конца сезона на все выходные дни места забронированы. Сейчас в основном к нам на отдых приезжают минчане. Раньше было много россиян и украинцев.
Валерий планирует «уходить» от организации и проведения торжеств и развивать тему здорового образа жизни, в частности, сфокусироваться на ретритах.
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$200 в сутки за трехкомнатный номер. Рассказываем, как можно отдохнуть в усадьбе «Красное» на берегу Березины
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