На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Еще один земельный надел продается по улице В. Быкова, 47. Ровный прямоугольный участок, с небольшим уклоном земли от дороги. Площадь – 14,7 соток. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации.

Подъездная дорога – грунтовая. До МКАДа 34,7 километра, или 30 минут езды на авто.