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На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

29.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион выставили 4 земельных участка в Смолевичах. Соответствующее объявление появилось на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Цены стартуют от 28.000 рублей.

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Аукцион пройдет в 15:00 26.08.2021г. в зале заседаний Смолевичского райисполкома (г. Смолевичи, ул. Советская, 125).

Все участки на карте:

Первый участок находится по улице Максима Богдановича, 16. Размер надела – 13,9 соток. Участок имеет правильную прямоугольную форму. Земля находится под небольшим уклоном, и полностью заросла кустарником и молодыми деревьями.

Подъездная дорога – грунтовая. До МКАДа 33 километра, или 30 минут езды на авто. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации.

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Площадь участка — 13,9 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 000;

Координаты участка: 54.010752, 28.118214;

Расстояние до МКАД: 33,7 км.

г. Смолевичи, ул. В. Быкова

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Еще один земельный надел продается по улице В. Быкова, 47. Ровный прямоугольный участок, с небольшим уклоном земли от дороги. Площадь – 14,7 соток. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации.

Подъездная дорога – грунтовая. До МКАДа 34,7 километра, или 30 минут езды на авто.

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Площадь участка — 14,7 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 100;

Координаты участка: 54.008552, 28.129361;

Расстояние до МКАД: 34,7 км.

г. Смолевичи, ул. П.Панченко

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Участок площадью в 15 соток, продается по улице П.Панченко, 2. Участок имеет прямоугольную форму (близкую к квадрату). Земля на участке ровная, лишних зарослей в виде кустарника или деревьев нет. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации.

Дорога, которая ведет к участку, грунтовая. До МКАДа 35,1 километр.

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 200;

Координаты участка: 54.012022, 28.133347;

Расстояние до МКАД: 35,1 км.

г. Смолевичи, ул. 2-ой пер. М. Танка

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

И завершает список лотов участок на 2-ом переулке М.Танка, 5. Площадь земельного надела – 15 соток. Участок имеет прямоугольную форму (близкую к квадрату). Земля ровная, деревьев и кустарников на участке нет, что позволит сэкономить время на вырубке. Есть возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации.

Дорога к участку также грунтовая. До МКАДа 35,1 километр.

На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 300;

Координаты участка: 54.012141, 28.138494;

Расстояние до МКАД: 35,1 км.

 
Теги: Гродно
 
 
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На аукцион выставили 4 земельных участка в Смолевичах. Соответствующее объявление появилось на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Цены...
 
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