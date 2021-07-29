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На аукцион выставили очередную «пачку» земельных участков в Смолевичах. Съездили посмотреть, что они из себя представляют
29.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукцион выставили 4 земельных участка в Смолевичах. Соответствующее объявление
Аукцион пройдет в 15:00 26.08.2021г. в зале заседаний Смолевичского райисполкома (г. Смолевичи, ул. Советская, 125).
Все участки на карте:
Первый участок находится по улице Максима Богдановича, 16. Размер надела –
Площадь участка — 13,9 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 28 000;
Координаты участка: 54.010752, 28.118214;
Расстояние до МКАД: 33,7 км.
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