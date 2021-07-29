ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВРП Минска в I полугодии выше плана, драйвером стала обрабатывающая промышленность

29.07.2021 09:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минска в первом полугодии сложился в объеме Br26,6 млрд. Об этом сообщил сегодня председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика - это фундамент развития города. По итогам полугодия есть вопросы для обсуждения. Это и инвестиции в основной капитал, и ряд других. Необходима нацеленность каждого на выполнение заданных показателей", - подчеркнул важность темы председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, открывая заседание.

"В первом полугодии выполнены практически все ключевые показатели. Это ВРП, уровень средней заработной платы, совокупное поступление доходов в бюджет Минска и др., - сказал Владимир Наумович. - Объем валового регионального продукта Минска составил Br26,6 млрд с темпом роста 103,1% к январю - июню 2020 года, что выше запланированного на этот период".

Основным драйвером стала обрабатывающая промышленность. Значительно прибавила оптовая и розничная торговля (растет оптовый товарооборот, товарооборот в сфере общепита).

Вместе с тем есть виды экономической деятельности, которые внесли отрицательный вклад. Это финансовая и страховая деятельность, строительство, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, государственное управление, творчество, спорт, развлечения и отдых, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг, предоставление прочих видов услуг.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Экономика - это фундамент развития города. По итогам полугодия есть вопросы для обсуждения. Это и инвестиции в основной капитал, и ряд других. Необходима...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Европе резко подорожал газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by