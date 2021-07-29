Обновленный порядок заготовки древесины вынесен на общественное обсуждение

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства лесного хозяйства, касающегося вопросов порядка заготовки древесины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектом документа предусмотрена замена действующего положения о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины на новое положение, регулирующее учет заготовленной древесины в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

В проекте также отмечено, что учету подлежит заготовленная древесина, находящаяся на лесосеке, не реже одного раза в месяц, а ежедневному - древесина, заготовленная многооперационной лесозаготовительной техникой, оборудованной измерительной системой учета.

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство лесного хозяйства.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа 2021 года.-0-