Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития дополнительно выделит Br200 млн на закупку техники. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 июля 2021 года №427, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документом внесены изменения в план финансирования ОАО "Банк развития Республики Беларусь" государственных программ и мероприятий в 2021 году, согласно которым на закупку имущества для передачи его в лизинг в рамках указа №164 "О финансировании закупки современной техники и оборудования" вместо Br500 млн банком будет выделено Br700 млн. Дополнительные Br200 млн будут предоставлены во втором полугодии этого года.

В итоге общий объем финансирования Банком развития госпрограмм и мероприятий в 2021 году увеличен до Br1,24 млрд.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-