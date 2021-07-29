В Европе резко подорожал газ

Источник материала: БT

Европа обновила многолетний максимум цены на газ. Стоимость голубого топлива на самом ликвидном хабе Европы - голландском TTF - за день подорожала на 5 % и поднялась до 484 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне низкого уровня запасов в хранилищах Европы и снижения поставок сжиженного природного газа. В то же время наблюдается подорожание СПГ в Азии. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года - стоит 570 долларов.