В Минске новостройки дешевеют, вторичка растет в цене

Источник материала: БT

Столичные квартиры дешевеют. Речь идет и новостройках. Новый квадрат за неделю просел в цене на полпроцента, в итоге сегодня 1 300 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска.



Стоимость б/у квадрата в столице за неделю, напротив, поднялась на 0,2 %. Его цена 1 241 доллар

Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 долларов в пользу новостроек.

