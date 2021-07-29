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В Минске новостройки дешевеют, вторичка растет в цене
29.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Столичные квартиры дешевеют. Речь идет и новостройках. Новый квадрат за неделю просел в цене на полпроцента, в итоге сегодня 1 300 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска.
Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 долларов в пользу новостроек.
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Столичные квартиры дешевеют. Речь идет и новостройках. Новый квадрат за неделю просел в цене на полпроцента, в итоге сегодня 1 300 долларов стоит квадратный метр в...
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