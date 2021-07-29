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В Минске новостройки дешевеют, вторичка растет в цене

29.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры дешевеют. Речь идет и новостройках. Новый квадрат за неделю просел в цене на полпроцента, в итоге сегодня 1 300 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска.


  Стоимость б/у квадрата в столице за неделю,  напротив, поднялась на 0,2 %. Его цена 1 241 доллар

Таким образом разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 59 долларов в пользу новостроек. 





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Теги: Минск
 
 
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Столичные квартиры дешевеют. Речь идет и новостройках. Новый квадрат за неделю просел в цене на полпроцента, в итоге сегодня 1 300 долларов стоит квадратный метр в...
 
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