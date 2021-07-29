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Рост экспорта в Беларуси по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25 %
29.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В промышленном производстве строительных материалов Беларуси отмечается рост основных показателей. По экспортным направлениям аналитики также отмечают положительную динамику. Рост экспорта по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25 %. Эксперты отмечают: в прошлом году многие страны остановили свои государственные строительные программы, сейчас рынки начинают постепенно раскрываться, спрос на наши стройматериалы растет, отсюда и рост поставок на экспорт, который продолжится, прогнозируют специалисты.
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В промышленном производстве строительных материалов Беларуси отмечается рост основных показателей. По экспортным направлениям аналитики также отмечают...
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