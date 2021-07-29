|
Золотые рекорды с полей - в Витебской области появился первый водитель-тысячник
29.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Вслед за комбайнерами-тысячниками в Витебской области появился первый водитель-тысячник. На перевозке зерна отличился Дмитрий Иванов из агрокомплекса "Яновичи". Поздравления молодой водитель принимал прямо в поле, и к этому моменту на его счету уже было полторы тысячи тонн зерна, перевезенных с хлебной нивы. Уборочная для Дмитрия Иванова не первая. В лидерах он второй год подряд. Уроженец этих мест остался работать на земле и не жалеет.
В прошлом году поля агрокомплекса "Яновичи" дали 45 центнеров зерновых с гектара.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за комбайнерами-тысячниками в Витебской области появился первый водитель-тысячник. На перевозке зерна отличился Дмитрий Иванов из агрокомплекса "Яновичи"....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)