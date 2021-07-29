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Представители МВФ увидели опасность в признании биткоина национальной валютой. Эксперты предупреждают, что государства, в которых у цифровых валют есть статус законного платежного средства, рискуют получить внутренние нестабильные цены. Кроме того, признание биткоина национальной валютой делает невозможным борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, считают они. В МВФ также напомнили, что майнинг наносит урон экологии.