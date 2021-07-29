|
Курсы валют
29.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 98 копеек. И 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 98 копеек. И 3 рубля 43...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)