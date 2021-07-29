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Минэкономики Беларуси: «Мы не собираемся уходить с европейского рынка»

29.07.2021 10:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Торговля Беларуси с Евросоюзом продолжается, и белорусские власти не хотят сами от нее отказываться, даже наоборот, будут «максимально стараться задержаться» на европейском рынке. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Самое главное - не ожидать, когда санкции ударят по нам. Здесь нужно работать на опережение», - сказал министр, добавив, что Беларусь прорабатывает новые рынки для экспорта (российский, китайский, турецкий, индийский, африканский), которые активно растут.

Червяков отметил, что сейчас тщательно прорабатывается китайский рынок и уже определен перечень товаров, которые можно туда направить. 60% продукции, которую сейчас Беларусь поставляет в ЕС, может быть перенаправлена в Китай.

Однако белорусские власти не собираются покидать европейский рынок, если их не вытолкнут оттуда.

«Кроме этого, мы не собираемся уходить с европейского рынка, мы будем максимально стараться на нем задержаться, и уже в крайнем случае, где нас будут выталкивать, … будем уходить», - заявил министр экономики.

Червяков считает, что тут стоит вопрос о конкуренции и о лоббировании ряда компаний, которые хотят вытолкнуть белорусские предприятия (как конкурента) с рынка ЕС.

Напомним, 21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении представителей белорусского режима и близких к ним лиц. Вслед за персональными санкциями были введены и секторальные, которые приостановили торговлю белорусскими нефтепродуктами и калийными удобрениями, табачными изделиями и сырьем для них, запретили передачу товаров и технологий военного, двойного назначения и другое.

 
 
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Торговля Беларуси с Евросоюзом продолжается, и белорусские власти не хотят сами от нее отказываться, даже наоборот, будут «максимально стараться задержаться» на...
 
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