Беларусь и Самарская область намерены создать единую цепочку взаимного движения товаров

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Самарская область заинтересованы в создании единой цепочки взаимного движения товаров. Об этом шла речь на B2B-переговорах в онлайн-формате, организованных Гродненским отделением Белорусской ТПП совместно с Торгово-промышленной палатой Самарской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного отделения БелТПП.

Переговоры были организованы для обсуждения возможности создания белорусских торгово-логистических центров в Самарской области и торгово-логистических центров этого региона России в Беларуси, отметили в БелТПП.

Участие в мероприятия приняли руководители Гродненского отделения БелТПП, Гродненского филиала РУП "Белтаможсервис", союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" и ООО "Агропарк "Самара".

"В ходе переговоров стороны пришли к общему мнению, что на первоначальном этапе наиболее целесообразной формой сотрудничества может стать не создание новых торгово-логистических центров, а использование транспортно-логистических центров "Белтаможсервиса", действующих на территории Беларуси, и агропарка "Самара" на территории Поволжья. Участники переговоров также договорились, что для создания единой цепочки взаимного движения товаров с возможностью использования услуг белорусских и самарских торгово-логистических центров Гродненское отделение БелТПП совместно палатой Самарской области займутся поиском заинтересованных компаний экспортеров и импортеров", - добавили в БелТПП.-0-