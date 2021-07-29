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В Беларуси убрана треть площадей посевов - cредняя урожайность по стране 33 центнера с гектара

29.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Средняя урожайность по стране - почти 33 центнера с гектара. Такие темпы аграриям задает погода. Полумиллионную отметку перешагнули уже два региона -  Брестская и Минская области. Удивительную синхронность демонстрируют аграрии  Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей.

В Беларуси убрана треть площадей посевов - cредняя урожайность по стране 33 центнера с гектара

Работу лидеров уборочной отмечают подарками и поздравлениями

Тандем Александра Федорова и Константина Драбо первым среди молодежных экипажей Витебской области намолотил тысячу тонн зерна. Сегодня к вечеру намерены приблизиться к отметке 1 400 тонн. Экипаж трудится на полях агрокомбината имени Сильницкого. Комбайнеру 30 лет, помощнику 18. Молодежи доверили новый комбайн. Рабочий день хлеборобов начинается с 7 утра и заканчивается с наступлением темноты.

В Беларуси в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей, из них уже определились семь тысячников. Молодые аграрии собрали более 97 тысяч тонн зерна.




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Средняя урожайность по стране - почти 33 центнера с гектара. Такие темпы аграриям задает погода. Полумиллионную отметку перешагнули уже два региона -  Брестская и...
 
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