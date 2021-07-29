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"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

29.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня мы публикуем первую историю от читателя про строительство, ремонт или переделку дома, которая получит приз в нашем конкурсе с 21vek.by. Итак, читательница Нина прислала рассказ "в память о своём папе". Тридцать лет назад, когда Нине было всего 3 года, родители приобрели дачу. Это был маленький домик, который больше похож на сарай. Размер буквально 3×3 метра: маленькая печка, раскладной диван и... всё. Вместо холодильника - погреб, а спальное место для Нины оборудовали на стене: как вторая полка в вагоне поезда. Немного помучавшись, отец маленькой девочки решил строить новый просторный дом. И начал его строить сам. Один. Читайте, что из этого вышло.

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

- К своему рассказу я прикрепляю фотографии от самого начала до сегодня, - рассказывает Нина. - От момента, когда я сижу на фундаментных блоках, до момента, когда уже мои дети играют в этом доме.

Самое сложное - оценить, сколько труда было вложено в постройку этого дома. Пока папа возводил стены, я каждый кирпичик красила краской, чтобы дом был ярче. И наш дом однозначно выделяется до сих пор на фоне остальных дачных участков.

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

Кстати, мой папа не был строителем и никогда ничего не строил. Всё было сделано по книгам. Как? Лично я до сих пор не представляю. Строительство затянулось на долгие годы, но оно того стоило.


"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

Интерьером дома занимались мы с мамой. К сожалению, папа этот момент уже не застал. Но всё, что находится внутри дома, - это папины вещи, которые он с особым трепетом коллекционировал. От старинных утюгов до картин, ваз и прочего. Комнату украшает огромное зеркало, лампы, подсвечники и посуда, книги. Все просто, но все, кто бывал у нас в гостях, всегда восхищались нашим домом. Здесь нет современного модного дизайна, но это то самое место, которое собирает всю нашу семью, всех наших друзей независимо от погоды.

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу
"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

Отец всю жизнь занимался антиквариатом и воссоздал все это своим желанием и большим трудом. Мы никогда не задумывались и наверняка не задумаемся, в какую сумму это все обошлось. Главное, что всё это было сделано любимыми руками моего папы. Для нас это бесценно: место, которое хранит самые яркие и веселые моменты нашей жизни!

Разумеется летом, в такую жару, большую часть времени мы проводим на улице. И сейчас главная цель для нас - возвести пристройку в виде открытой веранды. Чтобы все гости могли собираться за большим столом. И кресло, которое дарят в качестве приза за историю, займет на этой веранде самое главное место:)

"Сначала спала на полке, как в вагоне. А потом папа решил строить новый дом". История о том, как без навыков, но с большим желанием можно создать красивую дачу

 
 
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Сегодня мы публикуем первую историю от читателя про строительство, ремонт или переделку дома, которая получит приз в нашем конкурсе с 21vek.by. Итак, читательница Нина...
 
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