Спрос на дома под Минском падает. Обзор по загородной недвижимости за июнь 2021 года

Предложение продолжает снижаться: по сравнению с маем, в июне на продажу было выставлено на 0.6% объектов меньше. Сокращение наблюдалось практически по всем типам. Особенно заметно за месяц уменьшилось число современных домов в продаже (построены после 2010 года) – сразу на 3%, и «недостроев» - минус 2%. Единственным сегментом, предложение в котором выросло, стали дачи (+1% к маю). По опыту прошлых лет в последующие месяцы количество объектов на рынке продолжит снижаться.

В наибольшей степени (на 5% по сравнению с маем) было сократилось предложение на Мядельском и Логойском направлениях. Небольшой рост, напротив, наблюдался на Молодечненском и Московском (+1% в обоих случаях).