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Спрос на дома под Минском падает. Обзор по загородной недвижимости за июнь 2021 года

29.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Предложение продолжает снижаться: по сравнению с маем, в июне на продажу было выставлено на 0.6% объектов меньше. Сокращение наблюдалось практически по всем типам. Особенно заметно за месяц уменьшилось число современных домов в продаже (построены после 2010 года) – сразу на 3%, и «недостроев» - минус 2%. Единственным сегментом, предложение в котором выросло, стали дачи (+1% к маю). По опыту прошлых лет в последующие месяцы количество объектов на рынке продолжит снижаться.

В наибольшей степени (на 5% по сравнению с маем) было сократилось предложение на Мядельском и Логойском направлениях. Небольшой рост, напротив, наблюдался на Молодечненском и Московском (+1% в обоих случаях).

Спрос на дома под Минском падает. Обзор по загородной недвижимости за июнь 2021 года

Спрос

Несмотря на традиционно высокий сезон, интерес покупателей к загородной недвижимости в начале лета снизился. В Минском районе количество купленных домов, дач и других объектов за месяц сократилось на 3%, в близлежащих районах еще сильнее – на 6%. В целом число сделок за I полугодие 2021 года мало отличается от аналогичного периода кризисного 2020-го.

Цены

В большинстве сегментов в июне наблюдалось небольшое снижение цен. Так, средняя цена участков по сравнению с маем снизилась на 1%, у старых (год постройки до 2010 года) и новых домов – на 0.2%. Небольшой рост цен на 0.5% отмечался только у недостроенных домов.


Спрос на дома под Минском падает. Обзор по загородной недвижимости за июнь 2021 года

Ситуация в Минске

В черте города, напротив, число выставленных на продажу домов за последний месяц увеличилось сразу на 5%, показав свой новый максимум. В то же время, средняя цена квадратного метра в этих домах, по сравнению с маем, снизилась на 0.7% и составила 1123$.

 
Теги: Минск
 
 
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Активность на рынке загородной недвижимости невысокая: все те, кто хотел продать уже выставили свои объекты на продажу, и общее предложение постепенно снижается...
 
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