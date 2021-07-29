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Спрос на дома под Минском падает. Обзор по загородной недвижимости за июнь 2021 года
29.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Предложение продолжает снижаться: по сравнению с маем, в июне на продажу было выставлено на 0.6% объектов меньше. Сокращение наблюдалось практически по всем типам. Особенно заметно за месяц уменьшилось число современных домов в продаже (построены после 2010 года) – сразу на 3%, и «недостроев» - минус 2%. Единственным сегментом, предложение в котором выросло, стали дачи (+1% к маю). По опыту прошлых лет в последующие месяцы количество объектов на рынке продолжит снижаться.
Спрос
Несмотря на традиционно высокий сезон, интерес покупателей к загородной недвижимости в начале лета снизился. В Минском районе количество купленных домов, дач и других объектов за месяц сократилось на 3%, в близлежащих районах еще сильнее – на 6%. В целом число сделок за I полугодие 2021 года мало отличается от аналогичного периода кризисного 2020-го.
Ситуация в Минске
В черте города, напротив, число выставленных на продажу домов за последний месяц увеличилось сразу на 5%, показав свой новый максимум. В то же время, средняя цена квадратного метра в этих домах, по сравнению с маем, снизилась на 0.7% и составила 1123$.
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Активность на рынке загородной недвижимости невысокая: все те, кто хотел продать уже выставили свои объекты на продажу, и общее предложение постепенно снижается...
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