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Депутаты ожидают поступления к концу года большого пакета законопроектов в сфере экономики - Горваль

29.07.2021 15:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу года депутаты ожидают поступления большого пакета законопроектов в сфере экономики, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Светлана Горваль, передает корреспондент БЕЛТА

"Это проекты законов об урегулировании неплатежеспособности, по вопросам лицензирования, противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции, корректировки Банковского кодекса. Будет рассмотрен бюджетный пакет документов на 2022 год и изменения в Налоговый кодекс", - рассказала Светлана Горваль.

На сегодняшний день в профильной комиссии находятся 2 законопроекта - об инвестициях и саморегулируемых организациях. "Они уже приняты в первом чтении, ведется активная работа по доработке этих документов. Планируем их принять на осенней сессии", - отметила депутат.

Если говорить о законопроекте о саморегулируемых организациях, то это абсолютно новый закон для нашей страны. "Чем обусловлена его разработка? Уже есть мировой опыт. И во многих странах создание саморегулируемых организаций обеспечивает мощную движущую силу экономического роста, позволяет обеспечить повышение эффективности, конкурентоспособности экономики страны, создает благоприятные условия для взаимодействия субъектов хозяйствования и населения. Саморегулирование - это особая форма взаимодействия государства и субъектов хозяйствования, что позволит минимизировать вмешательство государства в вопросы профессиональной предпринимательской деятельности, но и обеспечит ответственность бизнеса перед потребителем, - добавила Светлана Горваль. - Если касаться изменений в закон об инвестициях, они позволят создать благоприятный климат для привлечения прямых иностранных инвестиций в нашу страну, дополнительные условия для защиты прав и имущественных интересов инвесторов. Таким образом мы создадим для нашей республики имидж надежного, честного, предсказуемого партнера в инвестиционной системе".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодняшний день в профильной комиссии находятся 2 законопроекта - об инвестициях и саморегулируемых организациях.
 
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