Светлогорский ЦКК: выпуск востребованной продукции и освоение новых направлений

Источник материала: БT

К 2023 году Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат должен выйти на полную проектную мощность. Речь идет о выпуске до 400 тысяч тонн беленой целлюлозы, сейчас это 270 тысяч. Сегодня работу этих линий оценил премьер. Сырье востребовано на внешних рынках, цены с начала года растут. Это увеличивает выручку от продаж. Параллельно обсуждается вопрос о выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы самим перерабатывать сырье и получать готовый товар. Реализацию проекта планируют начать в этом году. Сейчас решается вопрос с финансированием.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Предприятием прорабатывается проект создания здесь же, на базе основного сырья беленой и небеленой целлюлозы

Новое производство сможет насытить собственный рынок санитарно-гигиенической продукцией, которая пока в больших объемах импортируется, и часть поставлять на экспорт. Высокий спрос на товар сейчас в странах Азии.





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