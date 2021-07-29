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Светлогорский ЦКК: выпуск востребованной продукции и освоение новых направлений
29.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К 2023 году Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат должен выйти на полную проектную мощность. Речь идет о выпуске до 400 тысяч тонн беленой целлюлозы, сейчас это 270 тысяч. Сегодня работу этих линий оценил премьер. Сырье востребовано на внешних рынках, цены с начала года растут. Это увеличивает выручку от продаж. Параллельно обсуждается вопрос о выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы самим перерабатывать сырье и получать готовый товар. Реализацию проекта планируют начать в этом году. Сейчас решается вопрос с финансированием.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Предприятием прорабатывается проект создания здесь же, на базе основного сырья беленой и небеленой целлюлозы
Новое производство сможет насытить собственный рынок санитарно-гигиенической продукцией, которая пока в больших объемах импортируется, и часть поставлять на экспорт. Высокий спрос на товар сейчас в странах Азии.
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К 2023 году Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат должен выйти на полную проектную мощность. Речь идет о выпуске до 400 тысяч тонн беленой целлюлозы, сейчас...
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