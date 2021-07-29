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Сумма транзитных сделок на БУТБ с начала года выросла в 3,5 раза

29.07.2021 17:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма транзитных сделок, совершенных иностранными компаниями на Белорусской универсальной товарной бирже, с начала года выросла в 3,5 раза и составила $4,5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Особенность данного вида сделок в том, что и продавец, и покупатель являются нерезидентами Беларуси. В 2021 году участниками транзитных сделок стали компании из Латвии, Литвы, России, Польши и Эстонии. В то же время расширилась и товарная номенклатура таких транзакций. Так, если в первом полугодии 2020 года они затрагивали только промышленные и потребительские товары, то сейчас транзитные сделки регистрируются практически по всем представленным на БУТБ товарным направлениям", - рассказал Роман Янив.

Чаще всего в этом году транзитные сделки заключались в секциях лесопродукции и промышленных и потребительских товаров. Например, российские компании активно поставляли в страны Балтии и Польшу пиломатериалы хвойных пород. В результате за первое полугодие было зарегистрировано 77 транзитных сделок на сумму $968 тыс. В секции промышленных и потребительских товаров тоже работали преимущественно резиденты России. Предметами сделок являлись ткани, осветительное оборудование, мебель, моторное масло. Всего было совершено 76 таких транзакций на сумму порядка $2,3 млн. По секции сельхозпродукции в 2021 году была только одна сделка, но на достаточно крупную сумму - $1,2 млн. Контрагентами выступили две литовские компании - поставщик и потребитель рапсового масла.

"То есть можно утверждать, что белорусская биржевая площадка постепенно завоевывает популярность среди представителей зарубежного бизнеса, для которых первостепенное значение имеет минимизация рисков. Поэтому в дальнейшем рассчитываем на рост доли транзитных сделок в биржевом товарообороте", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего в этом году транзитные сделки заключались в секциях лесопродукции и промышленных и потребительских товаров.
 
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