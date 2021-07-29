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Беларусь получила $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения

29.07.2021 20:03 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила $20 млн от Фонда международного развития ОПЕК для здравоохранения, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

"В соответствии с условиями подписанного 24 декабря 2020 года кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК по реализации Программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения (этап I) 28 июля 2021-го в республиканский бюджет поступили средства займа в размере $20 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с COVID-19.

Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, улучшением...
 
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