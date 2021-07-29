Светлогорский ЦКК должен выйти на полную проектную мощность к 2023 году

Источник материала: БT

К 2023 году Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат должен выйти на полную проектную мощность. Об этом говорили сегодня с премьер-министром, оценивая востребованность продукции на внешних рынках и рост цен на такое сырье, как беленая целлюлоза. Эффективность работы этого предприятия - залог устойчивого развития всего региона. Каждая область должна обеспечить качественный рост экономики. Это отмечалось сегодня и на заседании Гомельского облисполкома. О главных акцентах - Светлана Лукьянюк.

Светлогорский ЦКК - крупнейший инвестпроект в Беларуси. При выходе на полную мощность готов производить до 400 тысяч тонн беленой целлюлозы. Это оценивается в миллион долларов. Но пока такие внушительные цифры по бизнес-плану остаются все же на бумаге. Хотя спрос на мировых рынках на такое сырье, как целлюлоза, сейчас высок.

Целлюлоза в цене на мировых рынках

Стоимость на нее стала расти с февраля. Вообще, с хорошим плюсом продается вся продукция деревообработки. Фанера, и плиты, и ДСП, и МДФ. Складские запасы не задерживаются. Ведь более 80 % всего покупают внешние рынки. Улетает все с конвейера и по предоплате. Про это сегодня говорили и премьеру. Модернизация в Светлогорске позволила повысить качество товара, а значит и его конкурентные преимущества.

Такая благоприятная внешняя конъюнктура для нашего ЦКК - возможность больше заработать и в итоге расплатиться с долгами по кредитам. Это бремя еще тяжело. Но рассрочка до 2024 года дает возможность улучшать свои финансовые показатели и повышать рентабельность производства. Здесь высокая степень автоматизации, а значит, все процессы под контролем даже через смартфон онлайн круглые сутки.

Сегодня здесь готовы развиваться и дальше. Направления подсказывает сам рынок. Экоупаковка сегодня в тренде. На нее переходят многие производители и предприятия. Да и покупатели чаще выбирают именно бумажный пакет. Спрос на средства гигиены также велик. Значит - нужно предложить покупателям свой готовый товар. Ведь сырье-то есть. Не все можно отправлять на экспорт. После закупать так нужную нам продукцию. Ее готовы делать сами.

Светлогорский ЦКК должен выйти на проектную мощность к 2023 году

Реализацию проекта планируют начать в этом году. Сейчас решается вопрос с финансированием. И под новые мощности продукции с высокой добавленной стоимостью, конечно, нужно больше сырья. Как отметил премьер, к 2023 году светлогорский комбинат должен выйти на полную проектную мощность. Речь идет о выпуске до 400 тысяч тонн беленой целлюлозы, сейчас это 270 тысяч. Поэтапно предприятие набирает обороты. ЦКК сегодня и градообразующая площадка, здесь работают более 2 с половиной тысяч человек. Значит, его финансовое состояние и развитие сразу отражается на доходах местных жителей.

Качественный рост экономики

Эта формула актуальна для каждого предприятия области. Об этом говорили на заседании с гомельской вертикалью. Но чтобы двигаться вперед, нужна реальная оценка сделанного и понимание, какие есть препятствия. На открытый диалог настраивает премьер. Среди задач - сокращение числа убыточных организаций, рост объемов продукции АПК и новые товары. На Гомельщине формируемся около 20 % объема промышленного производства. Его вклад в общую копилку ощутим. Важно, чтобы линии обновлялись. По инвестициям - существенное проседание.

При этом поручение Президента на пятилетку, согласно программе социально-экономического развития, это создание одного-двух малых или средних производств, но важных для данной территории. Пока же местная власть с проектами не определилась. Их нет даже в идеях. Срок, чтобы они появились, до 1 ноября.





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