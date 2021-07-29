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Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы

29.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, основные положения которой одобрены VI Всебелорусским народным собранием. Соответствующий указ подписал Глава государства. Развитие Беларуси будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом. Предусмотрено решение наиболее актуальных для каждого гражданина вопросов. Это доходы, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении, качественное образование, развитие регионов. Основой для благополучия людей станет рост доходов более чем на 20 %.


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Сегодня утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, основные положения которой одобрены VI Всебелорусским народным собранием....
 
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