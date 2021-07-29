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"Ночами таксовал, чтобы заработать на аренду". Реальная история белоруса, который построил бизнес по прокату яхт в Минске

30.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Это REALT и мы подготовили для вас новый крутой выпуск про то, как Андрей открыл свой бизнес по прокату яхт в Минске. Что его вдохновило? Какие трудности и ошибки были? Почему вы должны выбрать именно яхт-клуб Parus5? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в данном ролике. Приятного просмотра!

"Ночами таксовал, чтобы заработать на аренду". Реальная история белоруса, который построил бизнес по прокату яхт в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Это REALT и мы подготовили для вас новый крутой выпуск про то, как Андрей открыл свой бизнес по прокату яхт в Минске. Что его вдохновило? Какие трудности и ошибки были?...
 
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