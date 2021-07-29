"Ночами таксовал, чтобы заработать на аренду". Реальная история белоруса, который построил бизнес по прокату яхт в Минске

Источник материала: realt.by

Это REALT и мы подготовили для вас новый крутой выпуск про то, как Андрей открыл свой бизнес по прокату яхт в Минске. Что его вдохновило? Какие трудности и ошибки были? Почему вы должны выбрать именно яхт-клуб Parus5? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в данном ролике. Приятного просмотра!