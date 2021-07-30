﻿ На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности. 21.by
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На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности

30.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» выставлены на продажу трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры площадью 63,4 м²и 76,2м²соответственно. Оба объекта находятся в Минске. В одной квартире зарегистрировано 4 человека, а это значит, что победителю аукциона необходимо будет подать гражданский иск в суд о выселении предыдущих собственников.

Трехкомнатная квартира за 157.000 рублей

Первый объект торгов находится по адресу Слободская 29 в Минске. Площадь квартиры составляет 63,4 квадратных метра. Недвижимость находится под арестом, а денежные средства от продажи пойдут на погашения ипотеки.

Стоимость трехкомнатной квартиры оценивают в 157.000 рублей. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 9 августа. Торги начнутся на следующий день в 9:00 утра. 

На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности

Четырехкомнатная квартира за 163.000 рублей

Квартира площадью 76,2 м² находится на улице Сергея Есенина, 143. Объект также обременен ипотекой, но при этом заключен договор найма на 4 человек с регистрацией. 

Заявку на участие можно подать до 9 августа 16:00 включительно.  Начнутся торги в 9 утра 10 августа. 

Начальная стоимость квартиры – 163.000 рублей.

На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности
На аукцион выставили "трешку" и "четырешку" в Минске. Стоимость каждой чуть превышает 60 тысяч долларов, но есть сложности

 
Теги: Минск
 
 
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На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» выставлены на продажу трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры площадью 63,4 м²и 76,2м²соответственно. Оба...
 
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