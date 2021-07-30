Четырехкомнатная квартира за 163.000 рублей

Квартира площадью 76,2 м² находится на улице Сергея Есенина, 143. Объект также обременен ипотекой, но при этом заключен договор найма на 4 человек с регистрацией.

Заявку на участие можно подать до 9 августа 16:00 включительно. Начнутся торги в 9 утра 10 августа.

Начальная стоимость квартиры – 163.000 рублей.