Более двух с половиной миллионов тонн зерна с начала уборочной намолотили аграрии страны

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По-прежнему номер один по объему собранного зерна - Брестская область. Здесь уже преодолели отметку в 600 тысяч тонн. Следом идет центральный регион, где средняя урожайность чуть более 36 центнеров с гектара. Свой каравай зерновых и зернобобовых культур весом в 11 тысяч тонн планируют получить и в хозяйстве "Голоцк" Пуховичского района. Здесь один из акцентов аграрии сделали на озимой пшенице, которая дает 50 центнеров.

Дмитрий Ленковец, директор ОАО "Голоцк":

Параллельно мы ведем уборку соломы и готовимся к севу. Вносим удобрения, идет пахота. 7 августа приступим к севу озимого рапса. В планах у нас 500 га

Отметим, существенным плюсом в работе сельхозорганизаций Минской области стали и 60 новейших зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш". Перед началом уборочной кампании они разъехались по многим районам.





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