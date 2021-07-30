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Более двух с половиной миллионов тонн зерна с начала уборочной намолотили аграрии страны

30.07.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По-прежнему номер один по объему собранного зерна - Брестская область. Здесь уже преодолели отметку в 600 тысяч тонн. Следом идет центральный регион, где средняя урожайность чуть более 36 центнеров с гектара. Свой каравай зерновых и зернобобовых культур весом в 11 тысяч тонн планируют получить и в хозяйстве "Голоцк" Пуховичского района. Здесь один из акцентов аграрии сделали на озимой пшенице, которая дает 50 центнеров. 

Дмитрий Ленковец, директор ОАО "Голоцк": 

Параллельно мы ведем уборку соломы и готовимся к севу. Вносим удобрения, идет пахота. 7 августа приступим к севу озимого рапса. В планах у нас 500 га  

Отметим, существенным плюсом в работе сельхозорганизаций Минской области стали и 60 новейших зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш". Перед началом уборочной кампании они разъехались по многим районам. 


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По-прежнему номер один по объему собранного зерна - Брестская область. Здесь уже преодолели отметку в 600 тысяч тонн. Следом идет центральный регион, где средняя...
 
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