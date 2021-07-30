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Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июне составил Br1,6 млрд
30.07.2021 11:37 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июне составил Br1,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br12,6 млрд, или 53,2% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br7 млрд (50,2%), налога на прибыль - Br1,7 млрд (48,8%). Акцизы поступили в сумме Br1,7 млрд (51,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,6 млрд, или 63,7%.
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Доходы республиканского бюджета составили Br12,6 млрд, или 53,2% уточненного годового плана.
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