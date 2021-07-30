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ВТБ совместно со "Сколково" продолжает набор стартапов в корпоративный акселератор

30.07.2021 11:37 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВТБ совместно с Фондом "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) продолжают отбор инновационных проектов на участие в корпоративном акселераторе банка.

Корпоративный акселератор ВТБ — "единое окно" для онбординга технологических стартапов, где можно предложить инновационные разработки и решения для банка. В рамках цифровой трансформации банк активно создает и внедряет передовые цифровые продукты и сервисы для упрощения взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом. Корпоративный акселератор — один из инструментов для поиска передовых технологических решений.

Принять участие могут технологические команды, оформленные как юридическое лицо или ИП, с продуктом, готовым к пилотированию, и понятным ценностным предложением. Заявки принимаются на сайте startup.vtb.ru до 9 августа 2021 года.

По результатам отбора в акселератор попадет не менее 30 стартапов. Команды получат доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе банка, и смогут запустить и реализовать оплачиваемые пилотные проекты, а в случае их успеха – масштабировать в рамках промышленных внедрений.

Приоритетные направления отбора:

· Цифровые клиентские пути;

· Сервисы для обслуживания клиентов;

· Небанковские сервисы для В2С-клиентов;

· Автоматизация внутренних процессов;

· Решения в области безопасности;

· Сервисы для корпоративных клиентов;

· Цифровые решения для розничного бизнеса;

· Сервисы для служб взыскания.

Полный перечень направлений отбора проектов размещен на сайте startup.vtb.ru.

Банк ВТБ связывает долгосрочное партнерство со "Сколково" по многим направлениям. Так, ВТБ и Skolkovo Ventures сотрудничают в рамках создания и развития проектов в области цифровых активов. Есть планы по созданию новых инвестиционных активов в области больших данных в государственном секторе, также в приоритете разработка стратегии по созданию продуктов и сервисов для рынка кибербезопасности.

Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ, отметила: "На сегодняшний день командой Акселератора ВТБ проведена экспертиза решений более тысячи стартапов, запущено более 50 пилотных проектов по их апробации и масштабированию. В рамках стратегической цели банка по цифровизации всех сервисов и услуг пилотирование новых инновационных технологий с открытого рынка позволяет банку отслеживать текущие технологические тренды, быстро встраивать лучшие готовые решения в свои продукты и сервисы для клиентов, совершенствовать свою технологическую платформу. ВТБ развивает технологии, инвестирует в технологии и делится полученным опытом и компетенциями".

"ВТБ за последний год значительно нарастил активность в сфере поиска и внедрения инноваций. Наши совместные проекты — Data Fusion, Startup Village, pre-IPO Фонд, Венчурная студия и Акселератор — создают новые возможности по запуску и развитию уникальных проектов для сотен стартапов и десятков тысяч специалистов. Акселератор ВТБ является самым быстрым способом поиска бизнес-заказчика и запуска совместного пилота при поддержке топ-менеджеров банка. Мы приглашаем технологические компании принять участие в отборе и стать партнером ВТБ – лидера рейтинга цифровизации банков по итогам 2020 года", – комментирует Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовой сфере Фонда "Сколково".

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Принять участие могут технологические команды, оформленные как юридическое лицо или ИП, с продуктом, готовым к пилотированию, и понятным ценностным предложением....
 
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