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Беларусь и Китай договорились о поставке оборудования для дактилоскопической лаборатории ГКСЭ

30.07.2021 12:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай заключили соглашение о поставке оборудования для дактилоскопической лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси на безвозмездной основе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства экономики.

В ведомстве отметили, что 29 июля согласно требованиям межправительственного соглашения о механизмах двустороннего сотрудничества по реализации проектов технико-экономической помощи между правительствами Беларуси и Китая было заключено соглашение о поставке оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории ГКСЭ.

От белорусской стороны документ подписал министр экономики Александр Червяков, а от китайской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн.

"Соглашением предусмотрена поставка оборудования на безвозмездной основе на сумму 1 млн китайских юаней", - говорится в сообщении Минэкономики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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От белорусской стороны документ подписал министр экономики Александр Червяков, а от китайской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в...
 
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