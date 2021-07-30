ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Внешний госдолг Беларуси в январе - июне уменьшился на 0,6% до $18,5 млрд

30.07.2021 12:13 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 июля 2021 года составил $18,5 млрд, уменьшившись с начала года на $0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 0,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - июне 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $729,3 млн, в том числе $629 млн - правительства России, $82,5 млн - МБРР, $14,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $2,9 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - июне 2021 года составило $881,2 млн, из которых $364,5 млн - правительства и банков России, $214,4 млн - банков Китая, $238,5 млн - ЕФСР, $59,9 млн - МБРР, $3,2 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июля 2021 года составил Br58,2 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br0,4 млрд, или на 0,7%.

Внутренний государственный долг по 1 июля составил Br11,5 млрд, увеличившись с начала года на Br1,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе - июне 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $747,7 млн и Br137 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $26,1 млн и Br92,2 млн.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе - июне 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $729,3 млн, в том числе $629 млн - правительства России, $82,5 млн - МБРР, $14,9 млн -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ВТБ совместно со "Сколково" продолжает набор стартапов в корпоративный акселератор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by