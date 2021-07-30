Внешний госдолг Беларуси в январе - июне уменьшился на 0,6% до $18,5 млрд

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 июля 2021 года составил $18,5 млрд, уменьшившись с начала года на $0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 0,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - июне 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $729,3 млн, в том числе $629 млн - правительства России, $82,5 млн - МБРР, $14,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $2,9 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - июне 2021 года составило $881,2 млн, из которых $364,5 млн - правительства и банков России, $214,4 млн - банков Китая, $238,5 млн - ЕФСР, $59,9 млн - МБРР, $3,2 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июля 2021 года составил Br58,2 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br0,4 млрд, или на 0,7%.

Внутренний государственный долг по 1 июля составил Br11,5 млрд, увеличившись с начала года на Br1,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе - июне 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $747,7 млн и Br137 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $26,1 млн и Br92,2 млн.-0-