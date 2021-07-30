Новыми резидентами ПВТ стали 62 компании

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 62 компаний в качестве резидентов ПВТ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

"В числе новичков представители различных сфер, среди которых финансовые технологии, электронная коммерция, игровая индустрия, логистика и майнинг. Резидентами ПВТ стали 10 компаний с зарубежным капиталом, в том числе пять центров разработки", - говорится в сообщении.

Так, компания "Брааво Девелопмент" планирует заниматься разработкой и продвижением web-платформы для альтернативного инвестирования Braavo. "Триплдот бай" будет выполнять работы по проектированию, разработке, модификации, тестированию, технической поддержке, дальнейшему обслуживанию мобильных игр.

Также в ПВТ пришли сразу три компании из Кипра.

Кроме того, в числе новых резидентов - компания "МедиаИзмеритель", которая работает по технологии британской компании Kantar. Сфера деятельности - оказание услуг по предоставлению информации о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных СМИ путем создания и использования системы измерения аудиторий телевидения и радио, а также создание собственной системы учета и мониторинга работоспособности пиплметров.

Как отметили в парке, в основном пришедшие в ПВТ компании работают по заказной и продуктовой бизнес-моделям. Вместе с тем по-прежнему наблюдается тенденция развития стартапов: более половины новичков зарегистрированы в 2020-2021 годах.-0-