БУТБ констатирует положительный эффект от принятых мер по стабилизации цен на пиломатериалы

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа констатирует положительный эффект от принятых мер по стабилизации цен на пиломатериалы, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В течение трех недель, прошедших с момента введения на Белорусской универсальной товарной бирже предторгового ценового коридора на торгах пиломатериалами на внутреннем рынке, наблюдалась постепенная стабилизация цен на данную продукцию. Более того, по ряду сортов цены начали снижаться. Например, по сравнению с июнем стоимость наиболее востребованных у белорусских потребителей необрезных пиломатериалов хвойных пород 3-го сорта упала в среднем на 15%, обрезных пиломатериалов 2-го и 3-го сортов - на 6%, а обрезных пиломатериалов лиственных пород 3-го сорта - на 17%. При этом уровень биржевых котировок на внутреннем рынке был в 2 раза ниже, чем при реализации пилопродукции за пределы страны.

Как отметил Роман Янив, помимо предторгового ценового коридора, который автоматически отфильтровывает заявки на продажу с изначально завышенной ценой, снижению биржевых котировок на пиломатериалы способствует и допуск на торговые сессии исключительно конечных потребителей. Кроме того, заметно увеличилось предложение ресурса на торгах. Так, если в июне на продажу на внутреннем рынке предлагалось в среднем порядка 2 тыс. куб.м, то в июле объем предложения достигал 5 тыс. куб.м. Естественно, это не могло не отразиться на продажах пилопродукции: за 7 месяцев 2021 года на внутреннем рынке реализовано 72 тыс. куб.м, что в 1,7 раза больше, чем за весь прошлый год. "Еще один важный момент - усиление конкуренции на торгах. Только за последние 2 месяца количество продавцов увеличилось на 16%. Иными словами, эффект от принятых биржей мер уже есть: рост цен замедлился, а по некоторым позициям даже сложилась отрицательная ценовая динамика", - рассказал пресс-секретарь.

Ожидается, что применяемые меры регулирования вместе с увеличением предложения пиломатериалов на биржевых торгах будут способствовать дальнейшему снижению цен на эту продукцию для белорусских потребителей.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-