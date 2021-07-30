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МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз отдельных товаров из Сербии
30.07.2021 13:41 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли распределит тарифные квоты на ввоз отдельных товаров из Сербии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 июля 2021 года №436, которое сегодня официально опубликовано на
Министерству необходимо до 30 ноября распределить между участниками внешнеторговой деятельности 100% объемов тарифных квот на ввоз в 2021 году отдельных видов товаров из Сербии, ввозимых на территорию Беларуси и помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Распределять квоты нужно на основании заявлений в порядке очередности их поступления.
Тарифные квоты установлены для ряда видов сыров из Сербии, а также спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, и сигарет, содержащих табак.-0-
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Тарифные квоты установлены для ряда видов сыров из Сербии, а также спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда,...
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