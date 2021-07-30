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БУТБ готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом

30.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом. И предлагает нашим диппредставительствам по всему миру совместно развивать внешнюю торговлю. Возможности биржи сегодня широкие. Это не просто торговая площадка, на которой заключаются сделки, а эффективный инструмент маркетинга. Примеров успешного взаимодействия биржи и белорусских посольств достаточно.

В частности, значительный рост биржевого товарооборота наблюдаем с Россией, Польшей, Великобританией, Китаем и Египтом - это новичок нынешнего года. Как продвигают отечественные товары на новые перспективные рынки, расскажет Вероника Бута.  

По сути, их цели и задачи совпадают. И биржа, и посольства за то, чтобы экспорт рос, наших торговых партнеров по всему миру становилось больше, открывались новые перспективные рынки. 

География биржевой торговли сегодня охватывает 65 стран мира. В июне аккредитована первая компания из Южной Кореи. Весной успешно провели первую сделку с компанией из Египта (впрочем, на счету уже три). Используя биржевой механизм, египетские компании могут свободно торговать с белорусскими производителями, причем без каких-либо посредников, в перспективе - выход на другие страны Северной Африки. Через биржу покупают пиломатериалы. 

С Польшей товарная линейка шире, да и работаем с ними дольше. Молоко, цемент и арматура - в копилке за полгода $ 30 млн - приросли на 20 %. 

Китай почти удвоил свою активность на бирже. Раскупают рапсовое масло, пиломатериалы и сахар. Обсуждают, чтобы к торгам подключился и крупнейший акционер "Великого камня". 

Основные экспортные рынки 

1 полугодие 2021 г. (млн USD)

ЛИТВА  -  101 

ГЕРМАНИЯ -  65 

ЛАТВИЯ -  57 

ЭСТОНИЯ -  33 

РОССИЯ -  32 

Биржа готова сотрудничать в таком же ключе и с другими посольствами Беларуси за рубежом. В целом среди партнеров - 26 тысяч компаний. А годовой товарооборот - более $ 2 млрд. Ежегодно совершается порядка 400 тысяч сделок. 

Большая доля - продажи пиломатериалов. В этом году открыли для себя британский рынок. 

Рапсовое масло обеспечило 65 % экспорта сельхозпродукции. В натуральном выражении продажи выросли в 4,5 раза, а в стоимостном - в 5,6 раза. Наибольший спрос в странах Прибалтики и в Швейцарии. 

Активно работают по металлу и электроэнергии. 

В августе планируют провести первые торги нефтепродуктов. Напомним, Белорусский нефтяной торговый дом находится под санкциями. Перенос торговли на биржу будет проходить поэтапно: сначала организуют продажу бензина и базовых масел, далее и другие нефтепродукты. Сейчас уже аккредитовано около 100 компаний из 20 стран. Велик интерес к белорусской продукции химии и нефтехимии со стороны резидентов Азербайджана, Турции, Китая, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. 


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Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом. И предлагает нашим диппредставительствам по всему миру...
 
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