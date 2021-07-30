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Количество интернет-магазинов выросло в 2,2 раза за 5 лет

30.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси активно набирает обороты интернет-торговля. За 5 лет количество онлайн-магазинов увеличилось более чем вдвое и на начало года составило 25 с половиной тысяч. За полугодие 2021 года - плюс еще полторы тысячи. Удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов с 2015 года вырос более чем в 2 раза и по итогам 2020 года составил 5,5 %. 

Это говорит о том, что онлайн-покупки все больше становятся частью нашей повседневной жизни. Да и на фоне пандемии люди стали чаще  отдавать предпочтение покупкам онлайн, чтобы реже посещать стационарные магазины. Да и для своего удобства - чтобы меньше носить тяжести в руках. Эти тенденции отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.


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В Беларуси активно набирает обороты интернет-торговля. За 5 лет количество онлайн-магазинов увеличилось более чем вдвое и на начало года составило 25 с половиной...
 
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