Темпы строительства в Беларуси - около 115 % к такому же периоду прошлого года

Источник материала: БT

Новые дома, кварталы и города-спутники. Возведение жилья в Беларуси идет по графику, а по отдельным позициям даже с опережением, утверждают в Минстройархитектуры. Задание на этот год - 4 млн кв. м за счет всех источников финансирования, и за первое полугодие возведено уже 2 млн кв. м. Темпы строительства - около 115 % к такому же периоду 2020 года.

Набирает обороты возведение и арендного жилья. За первое полугодие появилось 74 тысячи новых квадратных метров. Что касается индивидуального строительства, то оно тоже пользуется спросом. Продолжается и создание новых кварталов в городах-спутниках. Подробнее о том, что мы строим у себя и что предлагаем на экспорт - Антон Малюта.

Доступное и комфортное жилье - постоянный приоритет для строительной отрасли Беларуси. О ее эффективности на пресс-конференции скажет первый заместитель профильного министра Игорь Костюков. Вклад в ВВП - больше 5 %. Несмотря на пандемию, удалось нарастить объемы работ. Положительная тенденция сохраняется и сейчас. Если говорить о востребованности, то в топе арендные квадратные метры.

Еще один тренд - электродома, их количество будет только расти. О плюсах мы уже рассказывали в нашем эфире: это и экономия, и возможность самому выбирать комфортную температуру в помещении, и не лишаться на 2 летние недели горячей воды. Но, конечно, на этапе строительства такой дом требует затрат. В первую очередь это касается подведения сетей. Вопрос корреспондентов: не затянет ли это сроки возведения в отличие от привычных нам высоток?

Строительная отрасль делает акцент и на экспорт строительных товаров и услуг Беларуси. За полгода он составил $ 637 млн. Налажено тесное сотрудничество с регионами России, прежде всего - это Калужская, Воронежская, Псковская и Ленинградская области. Что касается европейских партнеров, работа продолжается вопреки пандемии и санкциям.

Задача для отрасли на пятилетку - строительство не менее 4 млн кв. м ежегодно. Четверть из них - с господдержкой. А значит, впереди большая работа. И это - несмотря на профессиональный праздник. Его строители отметят 8 августа.





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