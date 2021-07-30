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ВРП Минска в I полугодии выше плана
30.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Валовой региональный продукт Минска в первом полугодии превысил 26 млрд рублей. Темп роста к прошлому году - 103 %. Это выше, чем было запланировано. Основным драйвером экономики стала обрабатывающая промышленность. Значительно прибавила оптовая торговля. Что касается экспорта, он восстановился до предкризисного уровня. География внешних поставок охватила 130 стран. Основным рынком сбыта продукции организаций Минска является Россия, а также Украина и Нидерланды.
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Валовой региональный продукт Минска в первом полугодии превысил 26 млрд рублей. Темп роста к прошлому году - 103 %. Это выше, чем было запланировано. Основным драйвером...
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