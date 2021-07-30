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Экспорт строительных товаров и услуг Беларуси составил $ 637 млн
30.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экспорт строительных товаров и услуг Беларуси в январе-июне составил $ 637 млн. Об этом рассказал первый заместитель профильного министра Игорь Костюков. Налажено тесное сотрудничество с регионами России. Прежде всего - это Калужская, Воронежская, Псковская и Ленинградская области. Что касается европейских партнеров, работа продолжается вопреки пандемии и санкциям.
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Экспорт строительных товаров и услуг Беларуси в январе-июне составил $ 637 млн. Об этом рассказал первый заместитель профильного министра Игорь Костюков. Налажено...
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