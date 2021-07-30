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Банк развития за I полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов МСП
30.07.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Банк развития за первое полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая стоимость - 170 млн рублей. В топе - перевозки, производство продукции и сфера услуг. Сегмент клиентов на две трети состоит из индивидуальных предпринимателей и микробизнеса. География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области.
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Банк развития за первое полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая стоимость - 170 млн рублей. В топе -...
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