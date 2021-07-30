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Согласовано повышение цен на ряд молочных продуктов

30.07.2021 17:09 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласовано повышение цен на ряд молочных продуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как отмечается, это проводится в целях компенсации роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов. Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовано повышение цен на весь ассортимент молока, кефира, сметаны, творога жирного, творога нежирного, сыра твердого, полутвердого, масла животного юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9% (в зависимости от ассортимента и организации) по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Указанное повышение цен может быть осуществлено обозначенными субъектами до 31 августа 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласовано повышение цен на ряд молочных продуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства...
 
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