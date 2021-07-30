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Представители Могилева и Омска провели онлайн-встречу по торгово-экономическому сотрудничеству

30.07.2021 17:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Представители Могилева и Омска провели онлайн-встречу по торгово-экономическому сотрудничеству городов-побратимов. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "Могилевское агентство регионального развития".

Встреча проходила сегодня на базе Центра экспорта Могилевского агентства регионального развития. После приветственных слов представителей Могилевской и Омской областей началась работа деловых кругов. "С нашей стороны было рассказано про работу агентства регионального развития, инвестиционный и экспортный потенциал СЭЗ "Могилев". Также были представлены субъекты хозяйствования Могилевской области: МОАО "Красный металлист", ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Красный пищевик" и филиал ОАО "БЕЛАЗ" в Могилеве - Могилевский автомобильный завод", - рассказал директор Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов.

Представители Омской области в свою очередь рассказали об инвестиционном потенциале российского региона, а также об инструментах государственной поддержки экспортеров.

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Омском и Могилевом было подписано в 2016 году. "За эти годы между нашими городами были достигнуты высокие результаты взаимовыгодного сотрудничества", - отметила во время онлайн-встречи заместитель мэра Омска Елена Русинова.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Встреча проходила сегодня на базе Центра экспорта Могилевского агентства регионального развития. После приветственных слов представителей Могилевской и Омской...
 
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