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Уставный фонд Банка развития увеличен на Br186,2 млн

30.07.2021 18:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уставный фонд Банка развития увеличен на Br186,2 млн, сообщили БЕЛТА в банке.

"На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Банк развития Республики Беларусь" принято решение об увеличении уставного фонда на Br186,2 млн за счет нераспределенной прибыли 2020 года и прошлых лет. Дополнительный выпуск акций будет распределен среди акционеров пропорционально их доле в формировании уставного фонда Банка развития", - рассказали в банке.

В результате увеличения уставный фонд достиг суммы в Br2,015 млрд.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате увеличения уставный фонд достиг суммы в Br2,015 млрд.
 
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