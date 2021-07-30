Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уставный фонд Банка развития увеличен на Br186,2 млн, сообщили БЕЛТА в банке.

"На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Банк развития Республики Беларусь" принято решение об увеличении уставного фонда на Br186,2 млн за счет нераспределенной прибыли 2020 года и прошлых лет. Дополнительный выпуск акций будет распределен среди акционеров пропорционально их доле в формировании уставного фонда Банка развития", - рассказали в банке.

В результате увеличения уставный фонд достиг суммы в Br2,015 млрд.-0-