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В Беларуси разрабатывается проект указа о противодействии мошенничеству в банковском секторе

30.07.2021 18:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается проект указа о противодействии мошенничеству в банковском секторе. Об этом рассказал начальник управления финансовой стабильности Национального банка Игорь Могилевич в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Во взаимодействии с заинтересованными разрабатывается проект указа "О некоторых мерах по противодействию мошенничеству в банковском секторе". Положения данного проекта документа определят порядок взаимодействия Национального банка, банков, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов по противодействию мошенничеству в банковской системе", - сказал Игорь Могилевич.

Такие меры связаны с тем, что в Беларуси на протяжении последних лет наблюдается значительный рост преступлений, связанных с хищением денежных средств посредством использования дистанционных каналов обслуживания клиентов банков. Общее количество киберинцидентов в банковской сфере за первое полугодие 2021 года увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет роста количества инцидентов с использованием методов социальной инженерии. Самым активно используемым мошенниками методом социальной инженерии в первом полугодии стал вишинг.

Для оперативного обмена информацией о киберинцидентах и реагирования на киберугрозы Нацбанк реализует проект по созданию автоматизированной системы обработки инцидентов информационной безопасности. "Требуется активное участие банковского сообщества по интеграции банковских систем с создаваемой автоматизированной системой. Вместе с этим для достижения результата в борьбе с киберпреступлениями и снижения их количества банкам необходимо обеспечить выполнение рекомендаций Нацбанка по противодействию мошенничеству в области электронных платежей, а также повысить уровень взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий", - подчеркнул Игорь Могилевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для оперативного обмена информацией о киберинцидентах и реагирования на киберугрозы Нацбанк реализует проект по созданию автоматизированной системы обработки...
 
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