Финансовому сектору Беларуси удается противостоять внешним и внутренним шокам - Нацбанк

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовому сектору Беларуси удается противостоять внешним и внутренним шокам. Об этом заявил начальник управления финансовой стабильности Национального банка Игорь Могилевич в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Финансовый сектор Беларуси уже более пяти кварталов функционирует в стрессовых условиях. Среди основных угроз финансовой стабильности на первый план в 2021 году выдвинулись нарастающее санкционное давление и неустойчивость ресурсной базы банков. Тем не менее, финансовому сектору страны удается противостоять внешним и внутренним шокам. Ключевые показатели финансовой стабильности в первом полугодии 2021 года находились в приемлемых диапазонах", - сказал Игорь Могилевич.

По его словам, нормативы безопасного функционирования банками и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в целом выполнялись. "Сохранялась устойчивая работа страхового сектора, лизинговых организаций и сектора иных финансовых посредников. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы страны. Уровень системных рисков не превышает критической отметки. Обеспечивается платежеспособность и ликвидность банков. Покрытие нормативным капиталом принятых банками рисков в первом полугодии 2021 года остается на высоком уровне. Достаточность нормативного капитала по банковскому сектору составляет 18,3% и существенно превышает минимально допустимый уровень", - подчеркнул представитель Нацбанка.

Рентабельность активов с начала года увеличилась на 0,3 процентного пункта до 1,5% по состоянию на 1 июля 2021 года. Также выросла рентабельность нормативного капитала банков. Прибыль банковского сектора за первое полугодие 2021-го составила порядка Br763 млн, превысив на Br339 млн прибыль за аналогичный период предыдущего года. Такой рост прибыли был обеспечен расформированием банками специальных резервов, которые снизились на Br528 млн. "Надо отметить, что рост банковской прибыли в этом году является трендом в международных масштабах, в том числе и в государствах ЕАЭС, и объясняется в значительной мере снижением расходов на специальные резервы. При этом процентные доходы белорусских банков практически не изменились, не увеличив в этой части долговую нагрузку на экономику", - обратил внимание Игорь Могилевич.

"Устойчивая работа банковского сектора и обеспечение финансовой стабильности в стрессовых условиях являются результатом многолетней целенаправленной работы по внедрению и развитию правил безопасного функционирования банков, развитию макропруденциального регулирования и укреплению институциональных основ финансового сектора, - подчеркнул он. - Национальный банк и банки продолжат гибко и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Конечно, предсказать новые шоки, их очередность и масштаб крайне сложно. Многие факторы находятся вне сферы влияния Нацбанка. Однако регулятор пристально следит за развитием ситуации в экономике и на финансовых рынках. Анализируются возможные риски и уязвимые места финансовой системы, внешние угрозы финансовой стабильности".

Игорь Могилевич отметил, что Национальный банк продлил большинство контрциклических мер до конца 2021-го. В конце текущего года регулятор рассмотрит вопрос о целесообразности сворачивания таких мер, исходя из складывающейся ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.-0-

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