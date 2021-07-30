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В Беларуси согласовано повышение цен на маргарин

30.07.2021 18:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси согласовано повышение цен на маргарин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовано повышение цен на весь ассортимент маргаринов юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, которые производят, ввозят и реализуют указанную продукцию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9% (в зависимости от ассортимента и организации) по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Повысить цены можно будет в течение 30 дней с даты вступления решения в силу, то есть с 29 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Повысить цены можно будет в течение 30 дней с даты вступления решения в силу, то есть с 29 июля.
 
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