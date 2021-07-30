В Беларуси создается агентство по управлению активами рыбхозов

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Новые подходы к рыбному бизнесу. Казалось бы, дело выгодное - речная рыба на рынке пользуется спросом. Это еще и импортозамещение. Ведь морскую сплошь завозим. И, казалось бы, при такой востребованности некоторые рыбхозы еле сводят концы с концами. Долговое бремя перед банками не позволяет развиваться и вкладывать в модернизацию производства.

Решение этой непростой задачи - дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства. Речь идет о создании агентства по управлению активами. Что это за структура и какой эффект планируем получить? Новации законодательства изучала Алина Лаппо (видео).





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