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В Беларуси создается агентство по управлению активами рыбхозов
30.07.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новые подходы к рыбному бизнесу. Казалось бы, дело выгодное - речная рыба на рынке пользуется спросом. Это еще и импортозамещение. Ведь морскую сплошь завозим. И, казалось бы, при такой востребованности некоторые рыбхозы еле сводят концы с концами. Долговое бремя перед банками не позволяет развиваться и вкладывать в модернизацию производства.
Решение этой непростой задачи - дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства. Речь идет о создании агентства по управлению активами. Что это за структура и какой эффект планируем получить? Новации законодательства изучала Алина Лаппо (видео).
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Новые подходы к рыбному бизнесу. Казалось бы, дело выгодное - речная рыба на рынке пользуется спросом. Это еще и импортозамещение. Ведь морскую сплошь завозим. И,...
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