ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа

30.07.2021 20:03 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" повышает цены на сигареты "Фэст" и "Фэст 7" на 6 копеек, Minsk city, Minsk capital - на 5 копеек, на некоторые виды сигарет NZ - на 5-15 копеек.

"Табак-инвест" поднимает на 20 копеек цену на сигареты Mac. Вместе с тем компания снижает на 5-10 копеек стоимость сигарет "Корона". LD Compact Lounge и Richmond Compact дорожают на 15 копеек.

"Интер Тобакко" поднимает на 6 копеек цены на сигареты Bond.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by