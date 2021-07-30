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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа
30.07.2021 20:03 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.
Гродненская табачная фабрика "Неман" повышает цены на сигареты "Фэст" и "Фэст 7" на 6 копеек, Minsk city, Minsk capital - на 5 копеек, на некоторые виды сигарет NZ - на 5-15 копеек.
"Табак-инвест" поднимает на 20 копеек цену на сигареты Mac. Вместе с тем компания снижает на 5-10 копеек стоимость сигарет "Корона". LD Compact Lounge и Richmond Compact дорожают на 15 копеек.
"Интер Тобакко" поднимает на 6 копеек цены на сигареты Bond.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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