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Первый комбайнер, намолотивший 2 тыс. тонн зерна, появился в Гродненской области
30.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Им стал механизатор "СПК имени Деньщикова" Николай Пригодич. Причем ровно неделю назад он первым намолотил тысячу тонн. За плечами у лидера уже более 20 уборочных кампаний. И как сам признается, в этом сезоне планирует собрать не меньше 3 тысяч тонн зерна, благо урожай в хозяйстве вырастили один из лучших в стране. Намолачивают по 75 центнеров с гектара.
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Им стал механизатор "СПК имени Деньщикова" Николай Пригодич. Причем ровно неделю назад он первым намолотил тысячу тонн. За плечами у лидера уже более 20 уборочных...
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