Первый комбайнер, намолотивший 2 тыс. тонн зерна, появился в Гродненской области

Источник материала: БT

Им стал механизатор "СПК имени Деньщикова" Николай Пригодич. Причем ровно неделю назад он первым намолотил тысячу тонн. За плечами у лидера уже более 20 уборочных кампаний. И как сам признается, в этом сезоне планирует собрать не меньше 3 тысяч тонн зерна, благо урожай в хозяйстве вырастили один из лучших в стране. Намолачивают по 75 центнеров с гектара.



Всего же в Гродненской области уже убрано около 30 % площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые.