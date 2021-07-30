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Первый комбайнер, намолотивший 2 тыс. тонн зерна, появился в Гродненской области

30.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Им стал механизатор "СПК имени Деньщикова" Николай Пригодич. Причем ровно неделю назад он первым намолотил тысячу тонн. За плечами у лидера  уже более 20 уборочных кампаний. И как сам признается,  в этом сезоне планирует собрать не меньше 3 тысяч тонн зерна, благо урожай в хозяйстве вырастили один из лучших в стране. Намолачивают по 75 центнеров с гектара.

Всего же в Гродненской области уже убрано около 30 % площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые.


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Им стал механизатор "СПК имени Деньщикова" Николай Пригодич. Причем ровно неделю назад он первым намолотил тысячу тонн. За плечами у лидера  уже более 20 уборочных...
 
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