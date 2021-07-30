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Уборочная-2021: На 30 июля намолочено 2 млн 611 тыс зерна
30.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь продолжает наращивать продовольственную безопасность. На сегодня аграрии намолотили 2 миллиона 611 тысяч тонн зерна.
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Беларусь продолжает наращивать продовольственную безопасность. На сегодня аграрии намолотили 2 миллиона 611 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по стране...
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