Уборочная-2021: На 30 июля намолочено 2 млн 611 тыс зерна

Источник материала: БT

Беларусь продолжает наращивать продовольственную безопасность. На сегодня аграрии намолотили 2 миллиона 611 тысяч тонн зерна.



Средняя урожайность по стране 32,6 центнера с гектара, освоено 37 % площадей. По-прежнему номер один по объему собранного Брестская область. На ее счету 627 тысяч тонн. Следом идет центральный регион. Здесь собрано 588 тысяч тонн хлеба.